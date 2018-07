SP terá chuvas no fim da tarde desta segunda

Entre o fim da tarde e o início da noite, as condições locais favorecem a formação de instabilidades que provocam precipitação isolada. Entretanto, essas chuvas podem vir acompanhadas de descargas elétricas e eventual queda de granizo.

Nos próximos dias, as condições atmosféricas continuam sendo favoráveis à formação de chuvas isoladas no fim das tardes por conta do calor e das características locais. Entretanto, a partir da quinta-feira, as chuvas retornam com maior intensidade para a Grande São Paulo e capital.

As simulações mais recentes dos modelos indicam a passagem de uma frente fria no final de semana, que deverá trazer chuvas generalizadas e ligeiro declínio das temperaturas máximas.