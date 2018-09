SP terá city tour de Natal a preços populares A partir do dia 6, turistas que visitarem São Paulo poderão fazer passeios natalinos a preços populares. Ônibus que sairão do Viaduto do Chá diariamente, a partir das 19h30, vão percorrer os principais pontos de decoração da cidade, como a Avenida Paulista e o Parque do Ibirapuera. O passeio, promovido pela São Paulo Turismo (SPTuris), vai custar R$ 8. O city tour das luzes deve durar cerca de três horas, percorrendo a Avenida Paulista, a região dos Jardins e o Parque do Ibirapuera, onde a árvore de Natal e a fonte multimídia serão as atrações. No Masp, no Teatro Municipal e no Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura, haverá projeções de imagens em alta resolução. Nos anos anteriores, apenas agências de turismo ofereciam o serviço de city tour, mais caro. Rio No Rio, um carrilhão eletrônico vai tocar músicas natalinas e sinos serão balançados três vezes ao dia na principal atração da 13ª edição da Árvore de Natal da Bradesco Seguros, que será inaugurada no dia 29 na Lagoa Rodrigo de Freitas. O carrilhão, importado diretamente da Itália, tem um sistema de propagação de som acoplado à estrutura da árvore, para que as canções sejam ouvidas às margens da Lagoa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.