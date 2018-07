SP terá compensação ambiental por Fórmula Indy

O termo obriga os organizadores a doarem contrapartidas para o meio ambiente em função da realização da prova na cidade. Segundo Kassab, os próprios pilotos levantaram a questão.

A emissão de gases poluentes será calculada pela organização da Fórmula Indy. O total obtido será repassado para a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. O órgão, por sua vez, coordenará as medidas compensatórias de carbono zero e indicará as áreas da cidade que ganharão benefícios, como plantio de árvores e outras ações voltadas ao meio ambiente.