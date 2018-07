SP terá dia de sol; chuva é prevista para amanhã à tarde

Amanhã, o sol aparece pela manhã, mas a aproximação de uma frente fria provoca aumento de nebulosidade e pancadas de chuva a partir da tarde, com potencial para a formação de alagamentos. Há risco de chuva forte acompanhada de rajadas de vento e trovoadas. Os termômetros oscilam entre a mínima de 17ºC e a máxima de 30ºC.

Na quarta-feira, o tempo permanecerá instável, com chuva a qualquer hora do dia. Por conta da grande cobertura de nuvens, a temperatura máxima cai. Mínima de 18ºC e máxima de 26ºC.

Brasil

A semana começa com chuvas em grande parte do País por conta de uma frente fria combinada com a chegada de calor e umidade da Região Norte, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec).

A segunda-feira será com pancadas de chuva em parte do oeste e centro-sul do Rio Grande do Sul, com chance de pancadas de chuva. Haverá chance de temporais localizados, inclusive com chance de queda de granizo. Áreas de instabilidade atingirão áreas do norte e nordeste do Rio Grande do Sul, do oeste e sul de Santa Catarina e do Paraná a partir da tarde.

Pancadas de chuva associadas ao calor e à alta umidade do ar atingirão os Estados do Norte e do Centro-Oeste, também choverá forte em algumas áreas do Amazonas, Roraima, Rondônia, oeste e sul do Pará, Mato Grosso, de Goiás, do Distrito Federal e do norte do Mato Grosso do Sul. No Recôncavo baiano e sul da Bahia e no norte do Espírito Santo haverá condição para chuva ao longo do dia.

A continuidade das chuvas nestas áreas ainda deixa estas duas regiões com chance de alagamentos e deslizamentos de terra. No Triângulo, oeste e centro-norte de Minas poderá ocorre pancada de chuva que em algumas localidades poderá vir acompanhada de raios e rajadas de vento. Nas demais localidades sol e variação de nuvens.