SP terá dia de sol; chuva persiste em parte do Sudeste

Nos próximos dias, ainda faz um pouco de frio nas madrugadas e primeiras horas da manhã, porém o sol aparece e ajuda a elevar as temperaturas. A umidade do ar fica baixa nas horas mais quentes do dia, oscilando em torno dos 30%. Não há expectativa de chuva, e a mínima será de 14ºC e a máxima de 29ºC.

O dia ainda será de chuva, porém, em parte das Regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte do País, por conta da zona de convergência de do atlântico sul que mantém o tempo nublado, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Poderão ocorrer fortes pancadas de chuva entre o Amazonas e o Espírito Santo. No litoral paulista e fluminense haverá muitas nuvens e chuvas isoladas. Já no interior do Rio, centro de Minas e Zona da Mata haverá variação de nuvens e pancadas de chuva de forma isolada a partir da tarde.

No Sul do País, o sol predomina, há previsão de que no período da tarde ocorram pancadas de chuva de forma rápida e isolada no oeste e norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e sul do Paraná. Dia de sol no interior de São Paulo, de Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro e no Sertão nordeste e no litoral entre o Recôncavo Baiano e o Maranhão.

Nas demais áreas do País, haverá sol, mas também chuva em forma de pancadas. Temperaturas máximas em elevação no centro-sul do País, entre Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas e Região Sul.