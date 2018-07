SP terá dia de sol com nuvens e máxima de 26ºC

No restante do Estado, o dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Segundo a Climatempo Meteorologia, a temperatura máxima prevista para hoje na capital paulista é de 26ºC.

Em todas as demais áreas do Sudeste, o ar seco predomina e deixa o céu com poucas nuvens. O sol brilha forte, a temperatura fica alta e não chove. Durante a tarde, os índices de umidade relativa do ar ficam baixos, entre 20 e 30% em várias cidades.