SP terá dia ensolarado e umidade do ar baixa

No início da semana persiste o tempo aberto e ensolarado em toda a região metropolitana de São Paulo, com as temperaturas se elevando rapidamente durante as manhãs, aproximando-se de 30ºC durante as tardes. Por causa disso, a umidade relativa do ar irá continuar baixa.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), nos períodos noturnos, as temperaturas declinam mas ficam próximas a 20ºC até o início das madrugadas, quando esfria mais num pouco.

Uma frente fria que deve atuar sobre o oceano aumenta a nebulosidade na quarta-feira, quando as temperaturas diminuem ligeiramente, havendo, também, previsão para precipitação na forma de chuvas leves generalizadas de curta duração para a Grande São Paulo.

Brasil

O dia será de chuva em grande parte da Região Sul do País, exceto no sudeste do Rio Grande do Sul o sol aparecerá entre poucas nuvens. No Paraná a chuva ocorrerá a partir da tarde e a chuva mais intensa será entre o oeste e sul do Paraná e o norte do Rio Grande do Sul.

De acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), pancadas de chuva em Rondônia, Acre e Amazonas, de forma mais fraca e isolada no sul do Mato Grosso do Sul, Amapá, norte do Paraná, do Maranhão, litoral do Piauí e do Ceará. Tempo instável, com aberturas de sol e chuva a qualquer hora entre o leste do Rio Grande do Norte e Alagoas, e no Recôncavo Baiano. Possibilidade de chuva fraca entre o centro do Rio Grande do Norte e leste da Bahia.