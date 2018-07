SP terá dia quente com previsão de chuva no fim da tarde A manhã de hoje começou com sol e temperaturas em elevação na capital paulista, tempo que deve se manter no decorrer do dia. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), vão ocorrer pancadas de chuva só entre o fim da tarde e começo da noite. As máximas hoje devem passar dos 30ºC.