SP terá dia sem chuva, com máxima de 22ºC

Já em grande parte do País, o dia terá predomínio de sol. A massa de ar seco deixará a umidade relativa do ar baixa à tarde, entre o sul da região amazônica, Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, sul do Piauí, oeste da Bahia e de Minas Gerais.

O calor e a alta umidade deixarão o dia com variação de nuvens e pancadas de chuva isoladas na faixa norte entre o Amazonas e o noroeste do Maranhão, onde de forma localizada choverá forte. O tempo ficará instável com curtos períodos de sol e chuva a qualquer hora no litoral do Nordeste, com maiores volumes de chuva no sul da Bahia.

No norte do Espírito Santo haverá muita nebulosidade e períodos com chuva, nesta localidade também há risco de volume de chuva significativo. O céu estará nublado entre o norte de Santa Catarina e o centro-leste do Paraná. Na faixa leste entre o Sudeste e o interior do Nordeste do País haverá sol com variação de nuvens.