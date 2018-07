SP terá Ensino Fundamental de 9 anos já em 2009 A rede pública estadual de São Paulo já terá Ensino Fundamental de 9 anos a partir de 2009, seguindo determinação do Ministério da Educação. Segundo a Secretaria de Educação de São Paulo, o projeto será iniciado nas cidades cujas redes municipais já tenham ou iniciem em 2009 o novo modelo. Para 2010, a expectativa é que toda a rede estadual passe a adotar 9 anos no Ensino Fundamental, um ano a mais na formação básica. Após o período de 27 de agosto a 29 de setembro, quando há matrícula antecipada no sistema público (estadual e municipais), será possível averiguar qual a demanda das escolas por crianças de 6 anos de idade. De acordo com a demanda de cada cidade, a Secretaria e a prefeitura local irão "distribuir" os alunos em escolas estaduais e municipais. A prioridade sempre será para escolas municipais, já que a pasta tem projeto de municipalizar as escolas de ciclo inicial de Fundamental (1ª a 4ª série). Os pais ou responsáveis devem se dirigir a qualquer escola pública estadual ou municipal (ensino fundamental ou médio) para inscrever os alunos. Os alunos que já estão em rede pública têm matrícula automática. Além de facilitar as inscrições, a matrícula antecipada tem o objetivo de auxiliar a Secretaria no planejamento para atendimento de toda a demanda na rede para o ano letivo de 2009.