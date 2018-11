SP terá espaço de consumo responsável

Será inaugurado hoje, às 8 horas, no Teatro do Espaço Cultural Tendal da Lapa (R. Guaicurus, 1.100), em São Paulo (SP), o Espaço da Cultura de Consumo Responsável. O objetivo do espaço é difundir, por meio de oficinas, o consumo responsável e o movimento agroecológico, dando espaço para pequenos produtores orgânicos e empreendimentos de comércio justo e sustentabilidade socioambiental. Site: www.climaeconsumo.org.br.