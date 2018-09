SP terá esquema especial de trânsito para jogo do Brasil

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar os principais eixos viários, especialmente em áreas comerciais que concentram bares e similares, como os bairros de Moema, Jardins, Vila Mariana, Pinheiros, Vila Madalena, Vila Olímpia, Santana, Tatuapé, centro, entre outros.

De acordo com a CET, os motoristas devem evitar trafegar nos horários de maior movimento: entre as 13h30 e 15h30. Para ajudar o trânsito, a ativação das faixas reversíveis terá seus horários alterados de acordo com a demanda. O sistema de estacionamento do tipo Zona Azul estará funcionando normalmente.

Transportes

Os trens da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e os ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) vão operar em caráter especial para melhor atender os usuários e torcedores. Nas duas horas e meia antes do jogo, das 13 horas às 15h30, o Metrô utilizará a frota máxima disponível, de modo que os usuários possam se deslocar do local de trabalho para onde pretendem assistir ao jogo.

Na CPTM, a chamada "Operação Pico" terá início a partir do meio-dia. Nas duas companhias, trens reservas serão colocados em circulação de acordo com a necessidade da demanda. As linhas intermunicipais do sistema EMTU/SP na Grande São Paulo vão oferecer o mesmo número de viagens dos horários de pico a partir das 13h30.