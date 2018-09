SP terá esquema especial de trânsito para o feriado A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai implantar em São Paulo a Operação Estrada, um esquema especial de trânsito entre hoje e quarta-feira, dia 3 de novembro, em razão do Feriado de Finados. Cerca de 1,6 milhão de veículos devem deixar a capital em direção ao litoral e ao interior do Estado. O objetivo da operação é garantir a segurança e fluidez do tráfego e a mobilidade dos motoristas e pedestres devido ao aumento do fluxo de veículos, principalmente nos acessos às rodovias.