SP terá guia de atrações para a Parada Gay

Elaborado em parceria com a revista Time Out, o guia lista baladas tradicionais, como a The Week, na Lapa, e novos points, como o Club Yacht, na Bela Vista. O Parque do Ibirapuera e o restaurante Spot figuram entre as atrações imperdíveis da capital, assim como a Rua Frei Caneca, considerada "colorida", e a vizinha Rua Augusta, já conhecida como o endereço da diversidade paulistana e das baladas.

Funcional, a publicação traz as indicações em mapas para quem planeja visitar a cidade de carro ou de metrô. A Prefeitura ainda não definiu os locais da distribuição, mas deve ocorrer na região da Paulista. O guia está disponível para download em http://imprensa.spturis.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Time-Out-Guia-LGBT-2012.PDF.

Best Week

A partir de quinta, ocorre mais uma edição da São Paulo Best Week, dessa vez com foco no público gay. Serão oferecidos, até domingo, descontos em cerca de 50 atrações, como restaurantes, hotéis e teatros. Para ter direito aos descontos, que chegam a até 30%, é preciso acessar o site www.spbw.com.br. Para participar das promoções, é preciso imprimir um tipo de "voucher" e apresentá-lo. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.