SP terá mais três postos para inspeção veicular

A Controlar, que hoje tem 15 postos, também abrirá outros três centros, mas sem data prevista para a entrega - serão dois no Morumbi e um na Casa Verde. Com o acréscimo de seis locais de atendimento, a Controlar garante ter capacidade para atender até o dobro da frota-alvo deste ano, de 4,5 milhões de veículos. Em 2010, a inspeção veicular passou a valer para todos os veículos com placas de São Paulo, independentemente do ano de fabricação. No ano passado, 82% da frota-alvo passou pela fiscalização.

O serviço custa R$ 56,44. Quem não fizer a inspeção veicular pode ter o veículo apreendido e o licenciamento bloqueado. Mesmo fora do prazo, o motorista pode levar o seu veículo para fazer a inspeção. Ele pagará a taxa do teste e uma taxa extra de desbloqueio (R$ 44,18).

PANE

Uma falha no sistema da Secretaria do Verde e Meio Ambiente não permitiu o processamento das quitações da taxa de desbloqueios no início do mês.

Quem teve o problema deve comparecer à sede da secretaria (Rua do Paraíso, 387, térreo, das 9h às 17h), com comprovante de pagamento de boleto e documentação do carro