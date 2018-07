SP terá manhã com céu nublado e chuva à tarde A manhã desta terça-feira começou com céu nublado e temperaturas variando em torno de 21ºC na capital paulista, com previsão de elevação ao longo do dia. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o céu deve permanecer nublado no período da manhã, enquanto à tarde o tempo muda devido à aproximação de uma frente fria, que além de causar pancadas isoladas de chuva, diminui as temperaturas, fazendo com que a máxima do dia fique em 28ºC. Mesmo generalizadas, as chuvas de hoje podem formar núcleos mais intensos, que podem vir a causar transtornos, como alagamentos e descargas elétricas. Amanhã, o tempo ficará chuvoso e a temperatura máxima será de 25ºC. O calor retorna já na quinta-feira (dia 26), com a máxima alcançando os 31ºC. Brasil No restante do País, a terça-feira de carnaval terá calor em grande parte do Brasil, com pancadas de chuva típicas de verão, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). As áreas de baixa pressão provocarão pancadas de chuva com descargas elétricas entre Santa Catarina e Mina Gerais e o Centro e Sul do Rio de Janeiro, em algumas áreas as chuvas poderão ser localmente forte. Também nas regiões Norte e Centro-Oeste haverá pancadas de chuva localmente fortes. Na região Nordeste, o céu estará com variação de nebulosidade e pancadas de chuva em grande parte das áreas, exceto no Centro e litoral da Bahia que terá sol e poucas nuvens. No Norte do Rio de Janeiro, no Centro e Nordeste de Minas Gerais, haverá possibilidade de pancadas de chuva. No Espírito Santo e no Sul da Bahia o dia terá variação de nebulosidade. No Norte do Rio Grande do Sul e no Sul de Santa Catarina ocorrerão chuvas isoladas. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul o céu estará com poucas nuvens. As temperaturas estarão elevadas em grande parte do Sudeste e do Nordeste.