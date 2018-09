SP terá mutirão de mamografia no final do mês O Estado de São Paulo terá um mutirão de mamografia no dia 29 de novembro. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a expectativa é de atender cerca de 100 mil pacientes. As mulheres interessadas em participar terão de agendar atendimento por telefone a partir desta quarta-feira, ter 40 anos ou mais e pedido médico em mãos. O agendamento vai até o dia 19 de novembro e deve ser feito na própria unidade onde a mulher escolher para fazer o exame. Se não houver mais vagas disponíveis nesta unidade, a paciente poderá realizar a mamografia em qualquer outro hospital participante do mutirão. Serão disponibilizadas 324 unidades de atendimento espalhadas por 136 municípios em todas as regiões do Estado. Na Grande São Paulo, serão 104 unidades de atendimento disponíveis. As mulheres que tiverem qualquer dúvida sobre o mutirão podem ligar para a Ouvidoria da secretaria nos telefones 150 (somente para a capital) ou (11) 3066-8359, 3066-8488, 3066-8349 ou 3081-2817 (Grande São Paulo e interior) ou ainda diretamente nos Departamentos Regionais de Saúde da sua região.