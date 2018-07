SP terá peças e caça a ovos de chocolate

"Sempre que saio com meus filhos em São Paulo, procuro escolher lugares que ofereçam distrações para eles", diz Luciana Araujo, de 38 anos, mãe de Clara, de 3 anos, e Gabriel, de 7 anos, que não viaja neste feriado. "Os shoppings estão com várias brincadeiras de Páscoa. E eles se divertem muito."

Gabriel já virou frequentador veterano da caça ao ovo promovida no Shopping Ibirapuera, na zona sul. Para chegar à caixa dos chocolates, ele passa por vários obstáculos - escorregador, piscina de bolinhas e túneis. A irmã mais nova, vai no seu encalço. No fim do circuito, cada um ganha ovo de presente.

Para estimular a criatividade dos pequenos, o Shopping Cidade Jardim montou uma oficina. No segundo piso do prédio, até domingo, as crianças são orientadas por monitores a fazerem roupas para vestir coelhos de madeira - que depois podem ser levados para casa.

A maior diversão, porém, promete ser no Parque do Povo, na Vila Olímpia. Ali, monitores do Shopping Iguatemi JK organizam uma grande brincadeira, das 9 horas às 12 horas, no domingo. O objetivo é achar os ovos, escondidos numa área coberta. As crianças serão recebidas na porta por "coelhões".

Teatro. Até domingo está em cartaz a 8.ª edição do Visões Urbanas - Festival de Dança em Paisagens Urbanas, com espetáculos gratuitos nas ruas e museus de São Paulo. O evento reúne grupos e artistas da Bélgica, Itália, Estados Unidos, Cuba, Espanha, Portugal e Brasil. Hoje, por exemplo, haverá duas apresentações na Pinacoteca. Às 19 horas, a Cia Marrafa (Bélgica/Portugal) encena durante 20 minutos Transistor, uma peça que questiona o modo de vida nas metrópoles.

Depois, às 19h30, é a vez do grupo nacional Cia de Artesãos, com Quadros em Uma Exposição, no qual a trupe tenta reproduzir quadros famosos. A programação completa está no site www.visoesurbanas.com.br.

Fique de olho também na progamação do Cinemark. Hoje, às 16h15, a rede transmite ao vivo o espetáculo de dança Alice no País das Maravilhas, do Royal Ballet de Londres. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.