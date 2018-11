SP terá predomínio de sol nesta quarta

A umidade relativa do ar entra em declínio e deve atingir níveis próximos aos 30% nas horas mais quentes do dia. Estas condições dificultam a dispersão de poluentes, além de favorecer a formação e propagação de queimadas, o que prejudica a qualidade do ar nos grandes centros urbanos.

No decorrer da tarde, a nebulosidade aumenta, mas as chuvas devem ocorrer apenas na forma de pancadas rápidas e isoladas, associadas com o calor e a chegada da brisa marítima.

O tempo não muda muito nos próximos dias que seguem com sol e muito calor na Capital paulista. Os termômetros variam entre mínimas de 18ºC e máximas que podem superar os 33ºC.

A umidade relativa do ar permanece baixa, atingindo valores em torno dos 30%. São poucas as condições de chuva que podem ocorrer apenas na forma de pancadas rápidas e isoladas, associadas ao calor das tardes.