SP terá restrição de transporte de produtos químicos A Prefeitura de São Paulo proibiu a circulação de veículos que transportam produtos perigosos das 5h às 10h e das 16h às 21h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no minianel viário e no centro expandido. A norma entra em vigor na próxima sexta-feira, 30 dias após a publicação da Portaria nº 069/2011-DSV.GAB no Diário Oficial.