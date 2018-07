SP terá simulado de preparação para desastre no sábado A Prefeitura de São Paulo realiza sábado o 1º Simulado de Preparação para Desastres na cidade com o objetivo de mostrar como a comunidade e os órgãos envolvidos devem agir em uma situação de escorregamentos e/ou inundação. A ação acontecerá às 10 horas na Comunidade Jardim Damasceno, no bairro Freguesia do Ó, zona norte.