SP terá sol ao longo do dia com possibilidade de chuvas

SÃO PAULO - O final de semana na cidade de São Paulo começa com muita nebulosidade no céu e temperaturas em torno dos 22ºC. Ao longo do dia o sol aparece entre nuvens, elevando as temperaturas. A máxima prevista para este sábado é de 32ºC.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, no final da tarde podem ocorrer chuvas leves e isoladas, mas sem potencial para causar alagamentos.

No domingo, o calor aumenta na Grande São Paulo e na capital. Os termômetros focam em torno dos 33ºC, mas a aproximação de uma nova frente fria deve causar pancadas de chuva provocadas pela formação de áreas de instabilidade a partir do fim da tarde. A precipitação pode atingir bairros e cidades da Grande São Paulo com forte intensidade.

Uma frente fria associada com o corredor de umidade da região amazônica muda o tempo na segunda-feira, trazendo chuvas generalizadas com volumes elevados e queda das temperaturas principalmente para a faixa leste do Estado. As chuvas devem permanecer pelo menos até quinta-feira.