SP terá sol com poucas nuvens nesta quinta

Os índices de umidade relativa do ar ficam baixos nas horas mais quentes do dia e oscilam em torno dos 35%. No fim da tarde, em função do calor, são previstas chuvas rápidas e localizadas na região da Grande São Paulo e Capital, porém com baixo potencial para a formação de alagamentos.

Amanhã deve ser mais um dia com sol e temperaturas elevadas na Grande São Paulo. Entre o fim da tarde e o início da noite, a entrada da brisa marítima favorece a formação de áreas de instabilidade que provocam pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. Em alguns bairros e cidades vizinhas da Capital paulista a probabilidade de chuva forte e grande, o que favorece a formação de alagamentos. As temperaturas variam entre mínimas de 17ºC e máximas que novamente atingem os 30ºC.