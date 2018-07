SP terá sol e temperaturas em elevação hoje

No final do dia a nebulosidade aumenta principalmente com a chegada da brisa marítima, porém as chuvas ocorrem na forma de pancadas isoladas. Podem ocorrer pontos de maior intensidade com descargas elétricas e rajadas de vento, o que traz risco para alagamentos já que o solo ainda se encontra úmido devido a as chuvas dos últimos dias.

Os próximos dias seguem com condições mais típicas de verão na Grande São Paulo. O sol predomina apenas com variação de nuvens e volta a fazer calor no período das tardes com máximas que podem superar os 30º C. Os índices de umidade relativa do ar entram em declínio nas horas mais quentes do dia, mas devem permanecer acima dos 30%. A nebulosidade aumenta no final do dia com a entrada da brisa marítima, mas são poucas as condições de chuva.