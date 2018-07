SP terá sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde O dia será de sol entre nuvens durante a manhã na cidade de São Paulo. À tarde podem ocorrer pancadas de chuvas, por conta da presença de uma frente fria sobre o oceano na altura do litoral paulista, que aumentou a umidade do ar em toda a região metropolitana da capital paulista, de acordo com previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A temperatura máxima ficará na casa dos 29ºC.