SP terá sol entre nuvens. Temperatura chega aos 27ºC

A umidade relativa do ar entra em declínio no período da tarde, mas não deve atingir níveis críticos. No final do dia, a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, entretanto são poucas as condições de chuva para a cidade, informa o CGE.

O tempo não muda muito nos próximos dias, que seguem com sol, variação de nuvens e temperaturas em elevação, segundo o CGE. Os termômetros devem variar entre mínimas de 17ºC e máximas de 29ºC e a umidade relativa do ar entra em declínio e pode atingir valores próximos aos 35% nas horas mais quentes do dia. As informações são do CGE.