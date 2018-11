SP terá tempo nublado e chuviscos no fim de semana

No final de semana, os termômetros devem registrar um declínio nas temperaturas, que variam entre 13ºC e 19ºC no sábado, e 11ºC e 20ºC no domingo. Os índices de umidade relativa ficam mais elevados e essa condição atmosférica facilita a remoção dos poluentes em suspensão acumulados nos últimos dias sobre a capital e a região metropolitana.

A frente fria que avança pelo litoral das regiões Sudeste e Sul do Brasil também favorecerá a ocorrência de chuva na faixa litorânea que vai do Paraná ao Rio de Janeiro. Os ventos estarão intensos do litoral sul do Rio ao litoral de Santa Catarina. O céu estará nublado e com chuva isolada na faixa leste do Paraná, de São Paulo e no sul de Minas Gerais.

O dia também será nublado e com pancadas de chuva no norte da Região Norte, de acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Em algumas localidades do norte do Amazonas, Amapá, do Pará, do Maranhão e de Roraima poderá chover forte. O tempo permanecerá instável no litoral de Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Já no litoral da Bahia haverá possibilidade de chuva à tarde. O sol predominará em Mato Grosso, Goiás, Tocantins, oeste da Bahia, de Minas, no centro-norte de Goiás, oeste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Nas demais áreas do País haverá variação de nebulosidade. As temperaturas estarão em declínio no centro-sul do País.