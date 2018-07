SP terá trem turístico no estilo anos 50 para Jundiaí

Em cada vagão, trabalham dois monitores, um chefe de trem e um segurança. Todos já eram funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e se candidataram à vaga. ?Fomos treinados por dois dias. Aprendemos a receber os passageiros. Aos sábados, teremos essa nova função?, diz o chefe de trem Lélio Oliveira. Durante a viagem, os monitores contam histórias sobre as estações e regiões por onde a composição passa.

A passagem custará R$ 28, ida e volta. Para grupos de até quatro pessoas haverá desconto de 50% para o segundo, o terceiro e o quarto bilhetes. Em Jundiaí, os turistas que optarem pelos roteiros terão de contratar os serviços de uma agência de turismo. Cada um custa em torno de R$ 40. Segundo o secretário estadual de Esporte, Lazer e Turismo, Claury Santos Alves da Silva, o projeto visa a aproximar o turismo rural dos paulistanos. ?Pretendemos transformar o das frutas em um dos melhores circuitos rurais do Brasil?, diz.

De acordo com o secretário adjunto dos Transportes Metropolitanos, João Paulo de Jesus Lopes, o interesse em levar turismo a Jundiaí e a disponibilidade de linhas nos fins de semana foram os fatores que motivaram o projeto. ?Como o número de usuários aos sábados é menor, podemos utilizar a estrutura que temos com outro tipo de operação?, diz. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.