SP terá unidade móvel para testes de HIV

As atividades acontecerão aos domingos, das 16h às 20h. Além da realização dos testes, educadores do programa vão circular entre os frequentadores da região para conversar sobre a importância da prevenção e do teste rápido, além de distribuírem camisinhas. Depois do Largo do Arouche, o trailer do programa também vai ser estacionado no Parque do Carmo e no "autorama" do Parque Ibirapuera, também por três meses em cada um dos lugares, e sempre aos domingos.

A proposta é oferecer o teste em horários alternativos aos serviços deste tipo já disponíveis na rede pública de saúde. Outros pontos também estão sendo estudados para receber o trailer do programa, que deve atuar até janeiro de 2014 em São Paulo. O "Quero Fazer" é voluntário e sigiloso, e a confidencialidade de todas as informações obtidas no processo de utilização dos serviços é garantida, de forma a assegurar que gays, HSH e travestis acessem esse serviço sem nenhuma situação constrangedora ou discriminação.