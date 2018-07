SP terá vacina contra raiva gratuita até dia 29

A relação dos postos, com locais e datas por região, pode ser obtida pela Central de Informações da Prefeitura, o 156, ou pelo site www.prefeitura.sp.gov.br/covisa. Aqueles que foram vacinados pela primeira vez devem ser imunizados novamente após 30 dias. O proprietário deve solicitar informações sobre o local da imunização nos postos volantes de vacinação.

A secretaria recomenda que cães dóceis devem estar com coleira e guia, ser conduzidos por pessoas com tamanho suficiente para controlá-los e contê-los na hora da vacina - crianças não podem levar os animais para vacinar. Os cachorros bravos devem estar com focinheiras. Gatos são naturalmente muito assustados e devem ser levados em caixas de transporte ou similar, para evitar fugas ou acidentes.

A raiva é uma doença transmissível de animal para animal e de animal para o ser humano. É caracterizada pelo contágio direto, ou seja, por meio de mordida, arranhões ou lambedura de cães, gatos e morcegos infectados. A raiva está controlada no município de São Paulo desde 1983.