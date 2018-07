SP terá vias interditadas para Corrida Contra o Câncer A Avenida Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, terá algumas vias interditadas entre as 8h e às 10h da manhã do próximo domingo para a realização da Corrida e Caminhada Contra o Câncer de Mama. Os bloqueios começarão a partir das 6 horas para a montagem do evento,interditando as seguintes vias: Avenida Pedro Álvares Cabral (sentido Pinheiros) entre a Rua Marechal Maurício Cardoso e Praça Armando de Sales Oliveira, das 6h às 10h30; Avenida Pedro Álvares Cabral (sentido Vila Mariana) entre a Praça Armando de Sales Oliveira e Passarela Ciccilo Matarazzo, das 6h às 10h30; Avenida Pedro Álvares Cabral (sentido Pinheiros) entre a passarela do Detran e a Rua Marechal Maurício Cardoso, das 6h45 às 10h; Rua Abílio Soares, entre a Avenida Pedro Álvares Cabral e a Rua Marechal Maurício Cardoso, das 6h às 10h30; Viaduto General Marcondes Salgado, das 6h45 às 10h.