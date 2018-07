SP teve 231 bingos lacrados pela cidade em 2007 No trabalho de erradicação dos bingos na cidade de São Paulo, foram lacrados 231 casas do tipo no município em 2007. Quem divulgou o número foi a Prefeitura de São Paulo, responsável pelas ações de fiscalização e fechamento das casas de jogos de azar, que desde 2006 tinham alvará de funcionamento negado judicialmente. A Subprefeitura de Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, lacrou 10 bingos apenas em um dia. Os 231 bingos lacrados superam a quantidade de casas do tipo na cidade - aproximadamente 180 - porque muitos proprietários romperam diversas vezes os lacres impostos pela fiscalização, seja por meio de liminares, seja ilegalmente. Um dos campeões de desobediência à lei foi o Bingo Leão de Ouro, que ficava na Subprefeitura de Itaquera, região leste paulistana. O bingo foi interditado cinco vezes e multado em aproximadamente R$ 150 mil.