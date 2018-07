SP transferirá presa de cadeias para presídios femininos Todas as cerca das 2,8 mil presas que estão nas cadeias públicas, no Estado de São Paulo, serão transferidas para penitenciárias femininas. A transferência não vai durar muito tempo, segundo o governador Geraldo Alckmin. "A nossa meta é zerar presas em cadeias dentro de, no máximo, quatro meses", prometeu o governador ao inaugurar hoje o presídio feminino de Tupi Paulista.