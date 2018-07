SP trocará 38 km de muros por grades em via de trem

No lugar do muro entram grades de 2,10 metros de altura assentadas em muretas de 50 centímetros, somando 2,60 metros. A grade é adotada junto às estações para diminuir a segregação que a linha do trem provoca no seu entorno. O objetivo do governo é reduzir o impacto urbanístico provocado pelos muros e permitir uma aproximação maior entre a população e a ferrovia.

Além das grades, também faz parte do programa a construção de muros de vedação e alambrados em áreas desprovidas de isolamento. Ao todo, são 180 quilômetros lineares, entre muros, alambrados e grades, dos quais cem quilômetros na linha 7-Rubi.