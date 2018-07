SP vacina 1,4 milhão de crianças contra poliomelite O Estado de São Paulo vacinou, das 8h às 15h deste sábado, 1,4 milhão de crianças contra a paralisia infantil. É o que aponta levantamento da Secretaria de Estado da Saúde com base nos dados informados pelas salas de vacinação em todo o Estado. No dia nacional de mobilização contra a poliomelite, a vacinação no Estado se estendeu até as 17h.