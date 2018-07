SP vacina 1,9 milhão de crianças contra paralisia até 15h O balanço parcial da Secretaria de Saúde de São Paulo indica que 1,9 milhão de crianças foram vacinadas contra paralisia infantil neste sábado, até as 15h, em todos os 645 municípios do Estado. A campanha foi encerrada às 17h, mas será ampliada até amanhã. Quem não conseguiu vacinar o filho hoje poderá ir até o Instituto Pasteur, na capital paulista, que funcionará das 8h as 20h do domingo. Foram mobilizados 18,2 mil postos fixos e volantes em todo o Estado, além de 52,9 mil profissionais de saúde, 4,3 mil veículos e cinco barcos envolvidos na operação. "É muito importante que todas as crianças menores de cinco anos sejam levadas novamente aos postos de saúde em agosto para receber mais uma dose da vacina Sabin, que é a garantia de proteção eficaz contra a poliomielite", afirma o secretário da Saúde, Luiz Roberto Barradas Barata.