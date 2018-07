SP vacina 300 mil pessoas contra gripe em três horas A campanha de vacinação contra gripe começou neste sábado em todo o País. No Estado de São Paulo, 300,8 mil pessoas foram vacinadas pela manhã, entre as 8h e 11h, de acordo com balanço preliminar divulgado há pouco pela Secretaria Estadual de Saúde. Até o fim da campanha, no dia 25 de maio, 5,3 milhões de paulistas devem ser imunizados. Em todo o País, a meta é atingir 24,1 milhões de pessoas.