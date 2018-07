SP vacina 426 mil contra paralisia infantil até 11 horas A Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo divulgou que 426 mil crianças foram vacinadas entre 8 horas e 11 horas de hoje contra a paralisia infantil. De acordo com balanço parcial, o número é melhor do que o registrado no mesmo período de tempo da segunda fase da campanha de 2010, quando 277,6 mil crianças haviam sido imunizadas nas três horas iniciais de funcionamento dos postos de saúde.