SP vacina 559,7 mil crianças contra paralisia em 3 horas O Estado de São Paulo vacinou 559.782 crianças de até cinco anos de idade contra a paralisia infantil entre as 8 horas e as 11 horas de hoje. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, são 224.313 crianças a mais do que na segunda fase da campanha de 2008, quando 335.469 haviam sido imunizadas. A meta é vacinar 2,9 milhões de crianças, o que corresponde a 95% do total de paulistas nesta faixa etária.