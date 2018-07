SP vacinará professores da rede pública e particular

Para receber a dose, o trabalhador terá de apresentar um documento com foto e outro que comprove seu vínculo com o estabelecimento de ensino, como holerite ou carteira de trabalho.

São esperadas 500 mil pessoas dessa área, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES). Para o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), a medida atende a uma das reivindicações da categoria quanto ao cuidado com a saúde do professor. "Eles (os profissionais) têm contato com muitas pessoas e, por isso mesmo, maior chance de se infectar e contaminar os alunos", explica Helena Sato, coordenadora de imunização da SES.

De acordo com ela, o objetivo dessa campanha é também o de evitar o afastamento do professor. "Seu afastamento tem um impacto no andamento da escola", afirma.

Helena afirmou que esse é o último grupo alvo da campanha de vacinação. Depois de encerrado esse período, os estoques de vacina estarão disponíveis apenas para as pessoas que apresentarem risco em caso de pandemia.

Maria Izabel Azevedo Noronha, presidente da Apeoesp, compreende a importância da campanha, mas lembra que o governo estadual deveria se empenhar em atender outras doenças da categoria. "É preciso tratar causas das doenças dos professores."