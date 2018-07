SP vacinou 277 mil crianças contra polio em duas horas O primeiro balanço da Secretaria de Estado da Saúde revela que 277,5 mil crianças foram vacinadas apenas nas duas primeiras horas da campanha de vacinação contra a poliomielite em todo o Estado de São Paulo. A abertura da campanha na capital ocorreu na manhã deste sábado no shopping Eldorado, com a presença do governador Alberto Goldman e do secretário de Estado da Saúde, Nilson Ferraz Paschoa. A segunda fase da campanha pretende imunizar 2,9 milhões de crianças menores de cinco anos contra a doença no Estado. O número corresponde a 95% dos 3,05 milhões de paulistas nesta faixa etária.