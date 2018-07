SP vai gastar mais R$ 6,6 mi para retirada de gás A Prefeitura de São Paulo vai gastar mais R$ 6,6 milhões para as obras de controle do gás metano no subsolo do Cingapura Zaki Narchi, na zona norte da cidade. Em outubro do ano passado, a Justiça chegou a determinar a desocupação do conjunto habitacional onde moram mais de 2,7 mil pessoas por causa do risco de explosão.