SP vai investir R$ 100 milhões em mananciais da Billings

O governo paulista vai aplicar US$ 100 milhões nos mananciais da Represa Billings e os recursos, de acordo com o governador José Serra (PSDB), sairão de um empréstimo do Banco Mundial para a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O governo estadual encaminhou para a Assembléia Legislativa, em regime de urgência, um projeto de lei para análise dos deputados, com o objetivo de regulamentar o assunto. O programa Guarapiranga e Billings integra o Programa Mananciais, que totaliza investimentos para saneamento ambiental, entre 2008 a 2012, da ordem de R$ 1,34 bilhão. Trata-se da continuação do Programa Guarapiranga, realizado entre 1993 e 2000, com investimentos de US$ 340 milhões do Banco Mundial.