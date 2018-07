SP vai receber sorteio da Copa das Confederações em dezembro

A Copa das Confederações, torneio que acontece um ano antes da Copa do Mundo como evento-teste para o Mundial, será realizada de quatro a seis cidades. Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro e Brasília estão confirmadas, enquanto Salvador e Recife podem ser incluídas no torneio dependendo do andamento de seus preparativos para a competição.

A abertura do torneio será realizada em Brasília, com as duas semifinais em Belo Horizonte e Fortaleza e a decisão do título no Maracanã.

Por enquanto já estão classificadas cinco equipes para o torneio: o Japão, campeão asiático; o México, campeão da Copa Ouro da Concacaf; o Uruguai, que venceu a Copa América, a Espanha, atual campeã do mundo, e o Brasil, como anfitrião. Faltam ser definidos o campeão da Eurocopa de 2012 e os próximos campeões da África e da Oceania.

No encontro desta quinta-feira do comitê organizador local (COL) com o secretário geral da Fifa, Jérôme Valcke, e o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, no Rio de Janeiro, ficou estabelecido ainda que o slogan da Copa do Mundo de 2014 será divulgado em março deste ano.

"Serão retratadas no slogan algumas características do país como sociedade coesa, inovação, natureza impactante, terra da alegria e nação do futebol", disseram em entidades em comunicado.

A próxima reunião do COL com representantes da Fifa e do governo local acontecerá em março na capital federal.

(Por Rodrigo Viga Gaier)