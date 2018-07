SP vai vacinar até amanhã dentistas contra gripe suína

Segundo dados do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (Crosp), mais de 32 mil dentistas estão nesse grupo etário. A inclusão da categoria entre os grupos prioritários foi feita a pedido do Crosp. "Nossa preocupação era a de que os profissionais, ao serem excluídos da imunização, tornem-se, além de vítimas da gripe, vetores de transmissão a seus pacientes", diz o presidente do Crosp, Emil Adib Razuk. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.