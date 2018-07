SP vê aumento no índice de mortes no trânsito no feriado O índice de acidentes nas estradas paulistas caiu 5,8% neste feriado da Revolução Constitucionalista em comparação ao feriado do ano anterior. Neste ano, em números absolutos, foram registrados 900 acidentes, com 33 mortos e 480 feridos nos 22 mil quilômetros de estradas estaduais. Embora o índice de acidentes do último feriado tenha caído de 0,8 em 2009 para 0,76, o índice de mortos teve aumento de 11% - foi de 2,50 para 2,78 de uma operação para outra.