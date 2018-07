SP vendeu 84% dos ingressos de carnaval para sábado Os ingressos para o setor de arquibancada do desfile de sábado do Grupo Especial do carnaval de São Paulo estão quase esgotados. Segundo a Ingresso Fácil, empresa que realiza as vendas, 90% dos ingressos das arquibancadas já foram vendidos. Se considerados todas as áreas disponíveis para sábado, foram vendidos 21 mil, ou 84% dos 25 mil bilhetes. A Ingresso Fácil não divulgou o balanço das vendas para as apresentações de sexta-feira, mas informou que há grande disponibilidade de bilhetes. Os desfiles do Grupo Especial acontecem no dia 20 (sexta-feira), a partir das 23h15, e no dia 21 (sábado), a partir das 22h30. Os preços variam entre R$ 40,00 (arquibancada) a R$ 38,4 mil (camarote especial para 25 pessoas). Segundo a empresa, os ingressos de meia-entrada só são vendidos nas bilheterias do Sambódromo. Os ingressos para o carnaval de São Paulo estão à venda pela internet ou nos pontos-de-venda em diferentes locais da região metropolitana de São Paulo: no Sambódromo, no Anhembi; os estádios do Canindé, do Pacaembu, Parque São Jorge, Parque Antártica, e José Bruno Daniel (Santo André); os ginásios do Ibirapuera e José Corrêa (Barueri), e na loja Pitta Sports.