SP volta a ficar em atenção devido à baixa umidade do ar A capital paulista voltou a ficar em estado de atenção hoje devido ao baixo índice de umidade relativa do ar, que, por volta do meio-dia, estava em torno de 30%, de acordo com a Defesa Civil. O índice pode ficar ainda mais baixo à tarde. Segundo o órgão, a cidade deve voltar ao estado de observação às 18 horas, pois a tendência é a de que o índice aumente.