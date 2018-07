SpaceX adia lançamento de foguete outra vez

A empresa privada tinha remarcado o lançamento para este sábado após encontrar um problema técnico minutos antes de uma tentativa de lançamento na sexta-feira, a partir da Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, na Flórida.

O foguete transportará seis pequenos satélites para a Orbcomm, fornecedora de dados e serviços de mensagens em todo o mundo.

"A tentativa de hoje de lançamento da Orbcomm foi postergada pelo mau tempo. Estamos revendo as próximas oportunidades de lançamento disponíveis", escreveu a SpaceX em seu site.

A SpaceX tinha 53 minutos para lançar o foguete, com início às 17h46 do horário local, para colocar os satélites da Orbcomm em suas órbitas designadas, a cerca de 800 quilômetros acima da Terra e com inclinação de 47 graus em relação à linha do equador.

O lançamento na sexta-feira havia sido cancelado depois que engenheiros detectaram leituras de pressão inesperadas na segunda fase do motor do foguete. A SpaceX não forneceu detalhes adicionais sobre o problema.

Para a tentativa de lançamento deste sábado, a empresa do bilionário Elon Musk havia cancelado a transmissão pela Internet e não tinha fornecido nenhum comentário sobre a contagem regressiva do lançamento, um serviço público oferecido até mesmo para o lançamentos de satélites confidenciais do Departamento de Defesa.

Uma nova data de lançamento ainda não foi definida.

(Por Ireme Klotz)