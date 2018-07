SPFW: cinema, pintura e até feira livre inspiram 2º dia O segundo dia de desfiles da São Paulo Fashion Week (SPFW) foi de grandes marcas e levou às passarelas peças inspiradas em cinema, pintura e até em feiras livres. A Iódice abriu os desfiles no Iguatemi com decotes, transparências e fendas para garantir sensualidade. Na grife do estilista e empresário Valdemar Iódice, as pérolas foram o destaque da coleção. A menção às feiras livres apareceu na coleção da grife carioca Maria Bonita, que trouxe um verão 2010 com modelagem ampla inspirada na camiseta, que se transformou em vestidos-camiseta, blazers com as costas-camiseta (com decote nadador ampliado e marcando cavas profundas) e macacões-camiseta. Atenção para os volumes nas costas, como se os casacos tivessem sido tirados e costurados na parte de trás da roupa.